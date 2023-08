Limite da carga tributária sobre o PIB visa amparar regulação da reforma

O relator da reforma tributária, o senador Eduardo Braga (MDB-AM), junto do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), têm defendido veementemente que o projeto estabeleça um limite para os impostos sobre o consumo. De início, a discussão girava em torno de uma possível alíquota máxima para os tributos a serem criados pela reforma, o IBS e o CBS. A ideia ainda é levantada por alguns senadores, no entanto, Braga agora aposta numa alternativa: ao invés de uma alíquota máxima — vista como muito rígida ou comprometedora pelo governo federal — a ideia é estipular um teto na proporção da carga tributária sobre o PIB. Segundo pessoas que acompanham a discussão, a razão para o novo direcionamento é de que uma alíquota máxima poderia ocasionar em um risco fiscal, visto que uma série de aspectos da reforma que afetam a arrecadação — como o escopo da cesta básica nacional e do imposto seletivo — serão regulamentados posteriormente, via lei complementar.

Siga o Radar Econômico no Twitter

Siga