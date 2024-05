Lide anuncia Rodrigo Paiva como CEO no Oriente Médio

O Lide, fundado por João Doria, anuncia Rodrigo Paiva, atual presidente do Lide Emirados Árabes, como o novo CEO do Lide Oriente Médio. O grupo já conta com unidades na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes. Em 2025 o Lide deverá inaugurar uma terceira unidade no Oriente Médio, no Bahrein.

Paiva é empresário baseado no Oriente Médio, com vasta experiência internacional. Graduado em Administração de Empresas, ele também estudou na Universidade Fudan, na China, ampliando seu conhecimento sobre o mercado asiático. Com passagens profissionais na China e em Singapura.