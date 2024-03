Lide assina acordo com grupo dos Emirados Árabes para estimular negócios

O Conselho de Investidores Internacionais dos Emirados Arábes (UAEIIC) e o Grupo de Líderes Empresariais, o Lide, do ex-governador João Doria, assinaram o memorando de entendimento para estimular a bilateralidade. O documento visa ampliar a atuação mútua dos mercados em setores como: portos, infraestrutura, logística, turismo, tecnologia, energia e energias renováveis. A UEIIC responde, hoje, por um dos maiores fundos do Oriente Médio.

O memorando foi firmado pelo presidente do Lide Emirados Árabes, Rodrigo Paiva, e pelo secretário-geral do grupo de investidores dos Emirados Árabes, Jamal Saif Al Jarwan. De acordo com João Doria Neto, presidente do Lide, a assinatura demonstra as possibilidades de crescimento econômico destes países. “Esta conquista amplia os interesses de investimentos e de presença de empresas nos dois mercados, o que reforça que entre Brasil e Emirados Árabes há um caminho muito produtivo na relação comercial e econômica”, afirma