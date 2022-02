LGBTfobia: Ben&Jerry’s pede assinaturas para categorizar crime em BOs

Um movimento liderado pela ONG All Out e pela Ben&Jerry’s quer colocar na prática a criminalização da LGBTfobia no Brasil. O objetivo é lançar uma petição online e reunir mais de 500 mil assinaturas para exigir que todos os estados brasileiros categorizem o crime nos boletins de ocorrência. Ainda que o Supremo Tribunal Federal tenha aprovado a criminalização da homofobia e da transfobia em 2019, o movimento alega que mais da metade dos estados brasileiras nem sequer criaram uma classificação específica para as delegacias registrarem os crimes, o que desestimula o registro de novas denúncias e dificulta a geração de dados mais completos sobre o tema. “A violência não acontece só em junho, quando é comemorado o mês do orgulho LGBTQIA+. “Nós precisamos chamar empresas e gerar o debate de que a criminalização não foi suficiente para fazer o projeto aumentar”, diz Rodrigo Santini, líder da Ben&Jerry’s no Brasil. A petição será lançada na próxima quinta-feira, 10, e a empresa vai convocar quatro novas companhias publicamente para alavancar o número de assinaturas.

