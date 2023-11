Leite se coloca à disposição para concorrer à Presidência se tiver apoio

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Em discurso direcionado a grandes empresários, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, sinalizou que ainda considera se lançar à Presidência da República. O governador gaúcho disse estar à disposição “enquanto o povo gaúcho, ou quem sabe eventualmente, o povo brasileiro” lhe conferir apoio. Leite foi ovacionado no evento, organizado pelo Grupo Voto, na segunda-feira, 13, em São Paulo.

Após a fala de Leite, discursou o presidente da Cotrijal, uma cooperativa agropecuária gaúcha. Falando pelos empresários locais, disse que quer promover a gestão de Leite no estado ao restante do Brasil.

