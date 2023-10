Latam impulsiona contratações de pessoas com deficiência

A Latam Brasil passou a ser a primeira companhia aérea do país a contar com um quadro de colaboradores com pelo menos 5% de pessoas com deficiência (PCD). A empresa preparou processos seletivos direcionados e desenvolvimento de políticas internas de inclusão. Somente nos últimos 12 meses, a Latam obteve um incremento de 370 para mais de 600 pessoas com deficiência entre seus colaboradores, um crescimento de 68% com relação ao período anterior. A maior parcela destes profissionais está dedicada à área de aeroportos — 41,6% do contigente —, seguida por manutenção (31,4%) e cargas (12,9%).