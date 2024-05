Latam envia mais de 7 toneladas de alimentos e roupas ao Rio Grande do Sul

Um Airbus A321 da Latam acabou de pousar na Base Aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul, com mais de 7 toneladas de alimentos, colchões, medicamentos, fraldas descartáveis e água. O voo, em parceria com o Ministério da Defesa, decolou de São Paulo às 12h30 e pousou no destino às 14h. Agora, a ajuda humanitária será transportada via terrestre para Porto Alegre e distribuída às regiões mais prejudicadas, em operação coordenada pela Força Aérea Brasileira (FAB). A doação foi arrecadada por empresas, cidadãos e instituições do terceiro setor.

A Latam também está transportando gratuitamente para as Bases Aéreas de Guarulhos (SP) e Brasília (DF) demais doações que o Governo Federal está coletando até 20 de maio nos quarteis das Forças Armadas, unidades dos Bombeiros e agências dos Correios. A partir de Guarulhos e Brasília, o Ministério da Defesa realizará outros voos humanitários para levar as doações à Base Aérea de Canoas.

Em uma campanha conjunta com a CVC, a Latam está incentivando doações de roupas, calçados e cobertas diretamente até uma das mais de 1 mil lojas da operadora no Brasil. A arrecadação está sendo realizada entre 6 e 19 de maio, e parte das doações será depois transportada pelo programa Avião Solidário da LATAM para o Estado do Rio Grande do Sul.