Lançamentos imobiliários disparam na esteira de programa do governo

O número de lançamento de empreendimentos residenciais para consumidores de renda baixa avançou 67% no país em setembro, em comparação a agosto. Já os lançamentos de apartamentos voltados à classe média avançaram em 55% no mesmo período. Os números constam em relatório enviado a clientes do Itaú BBA. O avanço das vendas, segundo os analistas do banco, foi impulsionado pelo “momento favorável contínuo após as revisões no programa Minha Casa Minha Vida”.

Segundo a instituição, o estoque de recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, também impactou positivamente o setor de construção civil. “A execução do orçamento do FGTS para o ano agora está em 73%, aliviando preocupações sobre uma possível escassez de financiamento no segundo semestre de 2023; observe, no entanto, que a execução teria excedido o orçamento sem a recente suplementação”, diz o relatório.