Lagarde diz que criptomoedas não valem nada. Mas já estão em 10% dos lares

Poucos dias após Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE), afirmar que criptoativos “não valem nada” e são “baseados em nada”, o banco divulgou uma pesquisa apontando que residentes de 10% dos domicílios de seis importantes países da zona do euro investem nesses ativos. A pesquisa foi feita na Holanda, França, Espanha, Bélgica, Alemanha e Itália, e, dentre eles, o com maior índice foi a Holanda, com mais de 14% dos domicílios investindo em cripto, enquanto na França o percentual é de 6%, o menor da amostra.

A análise do BCE sobre os resultados da pesquisa, divulgada nesta terça-feira, 24, é de que a adesão a criptoativos está crescendo rapidamente e, se a tendência continuar, eles apresentarão riscos à estabilidade financeira, ressaltando a importância de um esforço de coordenação global para a regulação desse mercado. Lagarde os considera altamente especulativos e muito arriscados, e critica sua ausência de ativos subjacentes para atuar como âncora de segurança. Essa disputa está ocorrendo num contexto em que o Bitcoin perdeu mais de 25% do seu valor no último mês, enquanto o Ether, outra criptomoeda, perdeu quase 33% em valor no mesmo período.

