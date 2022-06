Lá como aqui, Biden quer suspender impostos de combustíveis

VEJA Mercado | Abertura | 22 de junho

Os investidores acordaram mal humorados nos Estados Unidos e os índices futuros caem, com chances de contaminar também o Brasil. As bolsas europeias também caem e asiáticas fecharam em queda. A maior expectativa do dia é com a fala de Jerome Powell, o presidente do Fed, o banco central americano, no Congresso. O temor é quanto os juros vão subir para conter a inflação galopantes. No nosso Congresso, as atenções se voltam para as propostas de aumentar vale-gás, criar auxílio para caminhoneiros e medidas para mudar lei de estatais. A desconfiança é grande, já que podem representar um risco fiscal e de governança para a Petrobras. As ações da estatal também podem ser afetadas com a queda do petróleo, em quase 4%, com medo de que a recessão se instale nos Estados Unidos. A ironia é que lá como aqui, o presidente quer suspender impostos sobre combustíveis para conter preços. A proposta do presidente americano Joe Biden é suspender a cobrança do imposto federal por três meses.

