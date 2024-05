Kings League, do ex-zagueiro Piqué, terá € 60 milhões para expansão global

Próxima à primeira edição de campeonato mundial, a Kings League, competição de futebol de 7 criada pelo ex-zagueiro Piqué, terá aporte de 60 milhões de euros, visando a expansão global. A rodada de investimentos, liderada pela empresa global de capital de risco Left Lane Capital e pela Fillip, holding global focada em esportes e entretenimento, mira fomentar o crescimento global com ligas domésticas em novos mercados, na Europa, na América do Norte e no Brasil, entre 2024 e 2025. Já para 2026, é projetada a expansão para a Ásia.

A competição foi criada em 2023 e teve boa adesão do público espanhol, ao lotar estádios como o Camp Nou e o Metropolitano. Para este ano, a primeira edição mundial será realizada entre os dias 26 deste mês e 8 de junho, no México, com premiação de um milhão de dólares para a equipe campeã. Disputado em futebol society, o torneio é famoso por reunir jogadores profissionais, com equipes cujos donos costumam ser ex-atletas profissionais ou influencers de destaque. “Iniciativas deste tipo já nascem em um ambiente digital e têm a capacidade de atuar com nichos específicos, que contam com um público bastante engajado”, afirma Henrique Borges, CEO da Somos Young, empresa especializada na conexão com o público e que atua no atendimento a sócios-torcedores. “É uma oportunidade de aproximar os futebolistas, em atividade ou não, de referências de outros esportes. São muitas possibilidades”, enxerga Thiago Freitas, diretor de operações da Roc Nation Sports.