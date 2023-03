Justiça recoloca Paper Excellence em condição de compra da Eldorado

Depois de obter uma liminar para travar a venda da Eldorado Celulose para a CA Investment, da Paper Excellence, em fevereiro, o desembargador-relator José Benedito Franco de Godoi, do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), indeferiu a decisão a favor da J&F. Desta forma, a Paper Excellence volta à posição de finalizar a compra do ativo após anos de disputa judicial. O negócio de 15 bilhões de reais, assinado em setembro de 2017, nunca foi concluído devido a um desentendimento entre as partes.

Em fevereiro, a J&F mirou um possível conflito de competência do desembargador-relator para assumir o caso. Só que tal recurso havia sido feito pela Paper Excellence, que posteriormente abriu mão do recurso com o receio de que isso emperrasse o caso. Em sua decisão, Franco de Godoi entende que a J&F não poderia utilizar-se de um recurso movido por sua adversária na Justiça de forma a paralisar o caso. A decisão, obtida pelo Radar Econômico, é respaldada por diversos teóricos do Direito, como o ministro do Supremo Luiz Fux e o jurista Araken de Assis.

Enquanto isso, os principais rivais no processo, o diretor-presidente da Paper Excellence no Brasil, Claudio Cotrim, e Joesley Batista, da J&F, embarcarão nos próximos dias à China na comitiva de empresários que acompanharão a visita do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva.