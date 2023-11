Justiça pede mais informações à SouthRock para aceitar pedido de RJ

O juiz Leonardo Fernandes dos Santos, da 1ª Vara de Valências e Recuperações Judiciais de São Paulo, pediu informações adicionais à SouthRock, controladora das operações da Starbucks e do Subway no Brasil, antes de decidir sobre o deferimento do pedido de recuperação judicial (RJ) da empresa. A decisão judicial ordena a realização de uma análise “prévia e urgente”, incluindo uma perícia da documentação apresentada. “Exige-se, ainda, um relatório completo da situação da empresa do ponto de vista econômico e comercial. Tais documentos são essenciais para que o juízo tenha condições iniciais de conhecer as reais condições da empresa devedora, especialmente no que concerne à sua viabilidade financeira, econômica e comercial”, diz a decisão. “Busca a legislação de regência evitar, portanto, o deferimento do processamento de empresa inviáveis, inexistentes, desativadas ou que não reúnam condições de alcançar os benefícios sociais almejados pela lei”, afirma a decisão.