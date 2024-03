Justiça autoriza dona do Facebook a usar marca Meta no Brasil

A Justiça de São Paulo derrubou uma determinação do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que proibia a Meta, dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, de usar, no Brasil, a marca “Meta” em marcas detidas pela empresa. A ação foi movida pela Meta Serviços em Informática S/A, que tem o registro do nome no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) desde 2008. A decisão decorre de um recurso apresentado pelos escritórios Paixão Côrtes Advogados, Salomão Advogados e Dannemann Siemsen e foi assinada pelo presidente da seção de Direito Privado do Tribunal, Heraldo de Oliveira Silva.