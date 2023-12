Juros e El Niño podem fortalecer o dólar, aposta economista da Avenue

VEJA Mercado | 6 de dezembro de 2023.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã desta quarta-feira, 6. Na véspera, a bolsa de valores caminhava para mais um dia de correção dos lucros, mas fechou em estabilidade. Os investidores reagiram bem a um aceno curioso de Roberto Campos Neto. O presidente do Banco Central afirmou em evento que a tendência é que o Copom mantenha os cortes de 0,5 ponto percentual nas taxas de juros. Apesar disso, ele afirmou que os cenários são sempre avaliados a cada reunião. Foi o suficiente para o mercado sonhar com cortes mais acentuados nas taxas. Os investidores ainda reagem aos números do PIB do terceiro trimestre e aguardam os dados de emprego dos Estados Unidos de novembro. Diego Gimenes entrevista William Castro Alves, economista-chefe da Avenue.

