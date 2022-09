Juíza define realização de leilão de ativo de Eike para esta tarde

A juíza Claudia Helena Batista julgou os embargos de declaração dentro do processo sigiloso proposto por Eike Batista e deu prosseguimento ao processo competitivo para a liquidação das valiosas debêntures em posse do empresário. O processo de venda tinha sido suspenso pelo desembargador da 21ª Câmara Cível de Minas Gerais, Adriano de Mesquita Carneiro, ratificado após decisão do magistrado plantonista, no último sábado. O processo, agora, será realizado às 14h e tem como preço mínimo estipulado a bagatela de 360 milhões de reais. A principal disputa pela preferência do ativo se dá entre os bancos BTG Pactual e XP, mas é possível que algum outro interessado arremate o ativo. Se tudo “correr bem”, será a terceira tentativa de venda dos títulos de dívida do empresário.

