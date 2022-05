Juiz chancela saída de Sidnei Piva da gestão da Itapemirim

A assembleia de credores decidiu com 96% dos votos e o juiz da recuperação judicial da Itapemirim confirmou nesta sexta-feira, 27, um novo gestor para a empresa. A Transconsult Consultoria vai assumir em caráter liminar a administração do grupo e terá 30 dias um plano para a quitação de débitos vencidos do plano de recuperação judicial. Desta forma, Sidnei Piva que comprou a empresa quando já estava no processo de recuperação, foi tirado da gestão. No tempo que esteve à frente do grupo chegou a criar a ITA, a empresa aérea que que quebrou em menos de um ano e consumiu recursos da companhia em recuperação judicial.

