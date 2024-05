Josué Gomes se afasta da Fiesp para focar na recuperação da Coteminas

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes da Silva, pediu 40 dias de licença da entidade para se debruçar na recuperação judicial da Coteminas, grupo têxtil do qual ele é dono. Com dívidas avaliadas em mais de 1 bilhão de reais, a companhia entrou com seu pedido de recuperação no dia 9 de maio. Josué Gomes teria solicitado seu afastamento da Fiesp no dia seguinte, segundo o jornal Valor Econômico. O empresário Dan Ioschpe assumiu interinamente a posição de Josué Gomes na Fiesp durante sua ausência.

A Coteminas é dona de grandes marcas da indústria e varejo têxteis, como Artex, MMartan e Santista, e firmou uma parceria logística com a asiática Shein no ano passado. No pedido de recuperação apresentado à Justiça, a empresa diz que passa por dificuldades financeiras desde o fim da pandemia da Covid-19. A dívida bilionária envolve mais de 15 instituições financeiras, sendo o Banco do Brasil o maior credor, com atraso no pagamento de 410 milhões de reais.

Bancos como Safra, Bradesco e BTG, também compõem a lista de credores. Duas financeiras com quem a Coteminas tem dívidas, o Banco ABC Brasil e o fundo de investimentos Ornedes, inclusive, já contestam o trâmite da recuperação judicial. Elas alegam que o processo deveria tramitar na 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, não na 2ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte, dado que a Coteminas chegou a apresentar um pedido de falência em outra ocasião.