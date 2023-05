Jornalista processa LinkedIn alegando alinhamento da rede com Bolsonaro

O jornalista carioca João Domenech abriu um processo contra o LinkedIn acusando-o de proliferar deliberadamente discursos de ódio e conteúdos bolsonaristas ao banir seu perfil na plataforma. Domenech, que acumulava mais de 10 mil conexões na rede social após ter passado por veículos como Jornal do Brasil e BBC, foi excluído do LinkedIn ao final de 2021. O jornalista alega que o banimento se deu em razão de sua postura crítica ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e de combate a fake news. Domenech se propunha a refutar notícias falsas relacionadas à pandemia, além de combater postagens de cunho antidemocrático, golpista ou homofóbico.

Perfis que faziam apologia a esse tipo de conteúdo, por sua vez, passaram a enviar mensagens ameaçadoras e ofensivas ao jornalista. Em uma de suas publicações, um usuário comentou: “Você está bem macho, João. De repente vai receber uma visita surpresa aí na sua casa… Você e seu bando de idiotas esquerdopatas… Aí vão aprender a ser homem”. Em outro comentário, um usuário teria dado a entender que sabia a localização de um empreendimento da irmã do jornalista, também em tom ameaçador.

A defesa de Domenech coloca o LinkedIn como não apenas conivente em relação ao discurso de ódio, mas estimulador, uma vez baniu o perfil do jornalista e não teria retaliado a postagens de bolsonaristas com o mesmo ímpeto. São elencados pela defesa do jornalista, inclusive, ganhos financeiros do LinkedIn com anúncios e impulsionamento de conteúdo contratados por Bolsonaro, de modo a tentar conectar interesses da rede e do ex-presidente. Como justificativa às sanções impostas ao jornalista, a rede social afirma que o mesmo cometeu assédio e publicou “conteúdo inflamatório” em suas postagens.

