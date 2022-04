Jeff Bezos faz intriga no Twitter com Elon Musk e a China

O segundo homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, usou sua conta no Twitter para fazer intriga sobre a compra da rede pelo homem mais rico do mundo, o bilionário Elon Musk. O dono da Amazon perguntou: “O governo chinês acabou de ganhar um pouco de influência sobre a praça da cidade?”. A pergunta irônica foi feita por Bezos ao replicar um post de um jornalista do New York Times que mostrava alguns dados sobre Elon Musk, o Twitter e a China. O segundo maior mercado da Tesla, que pertence a Musk, está na China, seus principais fornecedores estão na China, e, em 2009, a China baniu o Twitter e que o governo quase não teve influência sobre a plataforma. “Mas agora tudo pode mudar”, dizia o posto do jornalista. Uma hora depois, o próprio Bezos tentou amenizar a intriga dizendo que ele mesmo responderia não à sua própria pergunta, e que a complexidade da China é para a Tesla e não a censura no Twitter. Não satisfeito fez um outro post dizendo que Musk sabe como ninguém lidar com assuntos complexos. Para Bezos, fazer intriga com os chineses é fácil já que em vez de vender para o país, seus maiores concorrentes são da China.

