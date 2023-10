JBS reformula a marca ao completar 70 anos

Ao completar 70 anos, a JBS apresenta uma marca mais moderna, reformulada para refletir o crescimento da companhia: de frigorífico a uma das maiores empresas globais de alimentos.

Segundo a JBS, as novas cores foram pensadas para refletir essa evolução. O tom de azul sólido representa a robustez da companhia, enquanto os demais simbolizam as várias proteínas e geografias em que a JBS está presente. A empresa atua em 21 países, com mais de 150 marcas que vão da proteína bovina ao salmão, passando por aves, suínos, plant-based e alimentos preparados.

As tradicionais três letras que formam o nome da empresa também surgem em uma tipologia mais moderna, com cantos arredondados. Já as elipses que as cercavam deram lugar a parênteses, que simbolizam o elo entre empresa e consumidores, de acordo com a JBS.