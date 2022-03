JBS lucra como nunca e injeta bilhões no caixa dos acionistas

O lucro da JBS em 2021 foi um estouro de boiada. Foi 5 vezes maior do que no ano anterior atingindo 20,5 bilhões de reais e marcou o melhor resultado da companhia em toda a sua história. Seu lucro já é comparado ao de bancos. Não podia haver melhor notícia para a J&F, holding da família de Joesley Batista que controla a empresa e que viu seu caixa crescer com o bom desempenho da JBS. Só em dividendos para seus acionistas, a JBS distribuiu 7,4 bilhões de reais, três vezes mais do que em 2020, quando foram pagos 2,5 bilhões de reais em dividendos.

Dinheiro na mão é boa notícia para uma empresa como a J&F que está em várias frentes bilionárias de batalha que vão desde a briga com os sócios na Eldorado, passando pelo questionamento de minoritários por conta da fusão com a Bertin, até o acordo de leniência de 10 bilhões de reais com o Ministério Público.

