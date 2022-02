JBS americana tem maior gasto com lobby dos últimos 14 anos

A JBS nos Estados Unidos registrou o maior gasto com lobby nos últimos 14 anos em meio ao escrutínio que sofre do Congresso americano. Segundo dados públicos, compilados pela organização Open Secrets, a empresa gastou 794 mil dólares, algo em torno de 4,2 milhões de reais, com lobby no ano passado. Foi um gasto cerca de 45% maior do que o ano anterior e o maior valor registrado desde 2007. O aumento dos gastos com lobby chega num momento em que parlamentares americanos pedem um escrutínio sobre as práticas comerciais da empresa. No começo de janeiro, o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado dos Estados Unidos, Bob Menéndez, o membro do Parlamento Britânico Ian Liddell-Grainger e o presidente da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Parlamento Europeu, Norbert Lins, fizeram uma declaração conjunta expressando uma crescente preocupação com as práticas da empresa brasileira.

Em nota enviada ao Radar Econômico, a JBS USA disse que os esforços de lobby estão focados em fornecer aos parlamentares eleitos informações sobre a empresa. “Incluindo nossa presença em distritos e estados específicos, nossas contribuições para a economia e comunidades locais e nossas posições sobre políticas potenciais sob consideração pelo Congresso. Esses esforços são legais, divulgados publicamente e totalmente transparentes nos EUA”, diz a nota.

A atividade de lobby nos Estados Unidos é regulamentada e os dados são divulgados em balanço. Os gastos realizados pela JBS estão longe de serem exagerados. No ranking do lobby, a empresa aparece na posição 821, bem atrás de outros frigoríficos americanos como a Tyson Foods, por exemplo.

No Brasil, não se tem ideia de quanto as empresas gastam com essa atividade. A coluna perguntou à JBS se a empresa tinha intenção de fazer algo parecido com os gastos com lobby no Brasil, mas não obteve resposta.

