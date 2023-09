J.P. Morgan recomenda ações da Azul e vende participação no mesmo dia

O banco americano J.P. Morgan reportou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que comprou um total de 8,7 milhões de ações da companhia aérea Azul na última sexta-feira, 15, e que aumentou sua participação na companhia para 6,54%. Na segunda-feira, 18, os analistas do banco publicaram um relatório em que elevaram de “neutra” para “compra” a recomendação para as ações da Azul. A desvalorização de cerca de 30% dos papéis nos últimos três meses e o andamento do processo de reestruturação da dívida da companhia são dois de alguns dos fatores citados no documento para justificar a melhora de cenário. O curioso é que, na própria segunda-feira, 18, o J.P Morgan vendeu 7,3 milhões de ações da Azul, o que fez sua participação cair para 4,35%. Procurado pelo Radar Econômico, o banco preferiu não se manifestar.

