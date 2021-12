Itapemirim garantiu ter R$ 6 bi livres em Londres para ganhar licitação

O grupo Itapemirim participou (e ganhou) uma licitação para operar o transporte público da prefeitura de São José dos Campos, no interior de São Paulo, e apresentou uma garantia de 6 bilhões de reais. Em julho deste ano, durante o processo de licitação, a empresa anexou uma documentação oficial dando conta de que a empresa SS Space Capital Group, sediada em Londres, tinha 700 milhões de libras, cerca de 6 bilhões de reais, disponíveis para a finalização de qualquer negócio do grupo Itapemirim no Brasil. “Com prontidão, disposição e capacidade para a finalização de qualquer contrato”, diz o documento. A SS Space Capital Group, uma empresa aberta em Londres, informou ainda que o dinheiro foi obtido legalmente, “livre e desembaraçado, sem ônus ou gravames.” Veja o documento ao fim da nota.

O Radar Econômico perguntou ao grupo Itapemirim o que aconteceu com esse dinheiro e não obteve nenhuma resposta. A Prefeitura de São José dos Campos confirmou a existência do documento, mas disse que ele não interfere no processo licitatório. “Todas as diligências jurídicas previstas na licitação foram feitas e o processo licitatório foi totalmente respaldado pela Justiça.”

A Itapemirim interrompeu a operação de sua companhia aérea de uma hora para outra, deixando mais de 40 mil clientes na mão. Além disso, credores do grupo reclamam em processo de recuperação judicial que não recebem os pagamentos acertados em plano aprovado em assembleia.

