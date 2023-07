“Isenção não é suficiente”, diz Guilherme Mercês sobre remessas da Shein

VEJA Mercado em vídeo | 31 de julho.

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em alta na manhã desta segunda-feira, 31. A semana deve ser marcada pela reunião do Copom e a redução nas taxas de juros, tão aguardada pelo mercado. Os investidores também monitoram a divulgação dos números de emprego nos Estados Unidos e a temporada de balanços no Brasil. A Petrobras divulga seus números na próxima quinta-feira. Diego Gimenes entrevista Guilherme Mercês, diretor de economia da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

