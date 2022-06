Investimento bilionário em shopping de Guarulhos busca estacionamento

Os israelenses da Gazit estão com dificuldades para viabilizar a ampliação do estacionamento para o Internacional Shopping Guarulhos, onde investiram quase 1 bilhão de reais em 2017 para comprar uma participação de 70%. Sem conseguir chegar a um acordo com a família Veronezi, que era a dona do shopping, para comprar também o terreno que serviria como um bolsão de estacionamento, outras opções estão aos poucos sendo inviabilizadas por uma série questões burocráticas no município. Os administradores do shopping agora estão atentos a uma lei da Câmara Municipal de Guarulhos que de uma hora para outra foi alterada e, se for sancionada, pode acabar com mais uma opção. Um projeto de lei foi aprovado alterando o código de obras para limitar os estacionamentos externos permitindo no máximo 100 vagas, independentemente do tamanho do empreendimento. Enquanto isso, o shopping opera com serviço de valet gratuito.

O grupo Gazit é dono de vários shoppings importantes em São Paulo. Na sua carteira estão o Morumbi Town, Shopping Cidade Jardim, Shopping Eldorado, Mais Shopping, Top Center, Shopping Light e Shopping Prado Boulevard, além do Internacional Shopping Guarulhos.

