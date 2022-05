Investidores agora especulam sobre preço da Eletrobras, ainda sob sigilo

O sucesso da capitalização da Eletrobras vai passar pelo preço que será proposto pela modelagem do BNDES, ajustado por alguns palpites do Tribunal de Contas da União. O TCU aprovou ontem os cálculos para a venda da empresa, mas os números ainda estão sob sigilo. Os investidores entendem que o preço deve ser balizado pelo valor de mercado. Hoje, a ação da Eletrobras está sendo negociada por 43,50 reais, com uma alta de quase 4%. No ano, a ação já valorizou 35%. Historicamente, segundo alguns investidores, uma capitalização de uma empresa já aberta tende a sair com desconto entre 5% e 6% do valor de mercado. Se isso se concretizar, o aporte seria de cerca de 30 bilhões de reais. Mas a Cemig, por exemplo, quando vendeu a Light, o desconto foi de 18%. Já em uma das tranches vendidas pela Petrobras da BR Distribuidora, agora Vibra, saiu com desconto de 2,5%. O apetite dos investidores é grande porque eles acreditam que a Eletrobras, além de ser um setor defensivo contra a inflação, tem um grande ativo que são os contratos de energia para vender no mercado livre.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.