Investidores abrem semana com certo otimismo, mas volatilidade deve seguir

As bolsas europeias e os futuros de Nova York abriram a semana em alta, mas o que não vai faltar é notícia nova durante a semana para direcionar o humor dos investidores e fazer que a montanha russa siga imprevisível. Vai ter ata do Fomc, o Copom americano, falas do Powell, o presidente do Banco Central dos Estados Uniodos, dados de inflação e do PIB. A semana começa ainda com o início do Fórum Econômico Mundial, em Davos.

Mas no Brasil também teremos dados de inflação com a prévia da inflação e ainda o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, prometeu colocar em votação o projeto que reduz o limite para ICMS em combustíveis, luz e telefone. Enquanto isso, o petróleo sobe e é cotado acima dos 111 dólares o barril. Ainda tem a expectativa com Eletrobras, que deve abrir seu book ainda esta semana aos investidores.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.