Investidor estrangeiro despeja dinheiro na bolsa brasileira com a guerra 

Em apenas três dias, os investidores estrangeiros despejaram 8,6 bilhões de reais na bolsa brasileira. Como a bolsa fechou para o Carnaval, a contabilidade é feita com base nos dados dos dias 24 e 25 de fevereiro e dia 02 de março, que é o último dado disponível na B3. Somente no dia 2, foram 4,9 bilhões de reais. Desde o começo do ano, a bolsa brasileira já recebeu 67,5 bilhões de reais de investidor estrangeiro. Os especialistas dizem que o Brasil se tornou atrativo por estar barata, pela forte exposição do país a commodities e também porque há um fluxo grande de investidores saindo da Rússia e migrando para outros emergentes, como o Brasil.

