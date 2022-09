Internacional economiza R$ 3 milhões ao optar por energia limpa

Na segunda colocação no Campeonato Brasileiro, o Sport Club Internacional também colhe bons resultados fora dos campos. O clube migrou o abastecimento da rede elétrica do estádio Beira-Rio para o que é conhecido tecnicamente como mercado livre de energia, ou também Ambiente de Contratação Livre (ACL). A medida permitiu a economia de aproximadamente 3 milhões de reais, já que o Internacional deixou de emitir cerca de mil toneladas de carbono ao optar por energia limpa. “Dentro deste processo, que já vem de alguns anos, é possível priorizar as fontes renováveis com utilização de energia incentivada, que inclui biomassa, eólica e fotovoltaica, além de poder escolher o fornecedor e negociar da melhor maneira as condições de compras”, explica o vice-presidente de administração e patrimônio, Victor Grunberg.

