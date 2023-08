Interesse por Open Finance cresce e chega a 70% das pessoas, aponta estudo

A parcela de brasileiros que considera serviços de Open Finance relevantes saltou de 58% para 69% entre 2019 e 2023, enquanto os que se dizem motivados a aderir à modalidade foram de 54% para 67% no mesmo período. Uma evolução do Open Banking, a tecnologia em questão abrange o compartilhamento de dados de investimento, seguro, câmbio e previdência privada de clientes entre instituições financeiras. O aumento de interesse pelo Open Finance foi constatado em pesquisa do instituto Ipsos encomendada pela TecBan. Sete a cada dez respondentes, inclusive, afirmaram que consideram esse tipo de serviço “crível”.

Também é apontado pelo estudo que instituições financeiras, em geral, detém um nível considerável de confiança dos consumidores para oferecer serviços de Open Finance. No entanto, observa-se uma desconfiança um pouco maior em relação a bancos mais novos, digitais via de regra, e seus pares já estabelecidos no mercado. Nesse caso, cerca de 67% confiam em bancos tradicionais, enquanto 50% em bancos iniciantes. Com abrangência nacional, o levantamento contou com mil entrevistas de pessoas bancarizadas das classes A, B e C e com acesso à internet.

