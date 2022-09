Inflação volta ao centro do debate e nova aposta faz mercados subirem

As bolsas europeias e asiáticas, assim como os futuros americanos, apontam para leves altas na manhã desta segunda-feira, 12. A inflação voltou ao centro do debate e uma nova aposta dos investidores faz os mercados subirem neste início de semana. Amanhã, terça-feira, 13, será divulgada a inflação dos Estados Unidos, e as apostas são de que as altas nos preços podem já ter chegado ao pico. “Bolsas europeias e futuros dos EUA estendem rali, e dólar recua com apostas de que a inflação está próxima do pico mesmo com retórica agressiva de dirigentes do Fed”, avalia André Perfeito, economista-chefe da Necton Investimentos. Apesar disso, a probabilidade de uma nova alta de 0,75 ponto percentual nos juros americanos ainda é grande, segundo dados do CME Group. No Brasil, apesar de nova deflação em agosto, o chamado núcleo de inflação, que desconsidera efeitos temporários como cortes de impostos, voltou a preocupar alguns economistas.

Siga o Radar Econômico no Twitter