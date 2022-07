Inflação recorde no Reino Unido e produção da Vale acendem alerta na bolsa

Não bastasse a maior onda de calor na história, o Reino Unido divulgou nesta quarta-feira, 20, que a inflação oficial de 12 meses no país bateu a marca de 9,4%, a maior em 40 anos. A divulgação acontece um dia antes da reunião do Banco Central Europeu que vai decidir os rumos dos juros e da política monetária do bloco. No Brasil, a Vale divulgou que sua produção de minério caiu 1,2% na comparação anual e revisou para baixo a projeção de produção até o final do ano. Antes, a meta era alcançar algo entre 320 e 335 milhões de toneladas e, agora, o chamado guidance da empresa está na faixa entre 310 e 320 milhões de toneladas. Alguns analistas já esperavam o corte em função da demanda menor pela commodity na China, e a piora nos números da Vale pode já ter sido precificada pelos investidores. Os futuros americanos e brasileiro apontam para leves altas nesta manhã.

