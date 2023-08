“Inflação pode sair da meta em caso de alta na gasolina”, diz André Braz

VEJA Mercado | 9 de agosto.

As bolsa europeias e os futuros americanos negociam entre perdas e ganhos na manhã desta quarta-feira, 9. Os investidores digerem a primeira deflação mensal na China desde fevereiro de 2021. No Brasil, a ata da última reunião do Copom acendeu o alerta do mercado sobre o ciclo de corte nas taxas de juros pelo comitê. A recente valorização do dólar e das commodities, bem como a “inflação escondida” dos combustíveis pela Petrobras, são fatores que assombram e podem mudar os rumos nos próximos meses. Diego Gimenes entrevista André Braz, economista, professor e coordenador do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), publicado pela FGV.

Oferecimento de JHSF

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify