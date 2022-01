Inflação acima do esperado deve pressionar juros e o consumo do brasileiro

VEJA Mercado | Abertura | 7 de janeiro.

O Índice Nacional de Preços ao Consumo (IPCA), principal indicador para a inflação do país, subiu 10,67% em 2021. Os números são bem acima da meta, de 3,75%, definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), cujo teto era de 5,25%. Mesmo o dado de dezembro veio acima das expectativas do mercado, variando 0,73% frente ao mês anterior. A estatística deve continuar pressionando o poder de consumo da população brasileira em 2022, além de forçar novas revisões para a taxa básica de juros, a Selic, que, segundo última projeção do Boletim Focus, terminará o ano em 11,75%. No Brasil, destaque para a companhia aérea Azul, que divulgou resultados preliminares sobre o quarto trimestre de 2021, indicando uma queda de 3,8% no tráfego total de passageiros em relação ao último trimestre em 2019. No balanço anual, a retração nesse quesito foi de 17%, mostrando que o setor ainda está distante de recuperar o volume pré-pandemia.

