Indústria farmacêutica avança na ANS

A indústria farmacêutica tenta exercer cada vez mais peso dentro das decisões do poder público sobre o sistema de saúde brasileiro. A investida mais recente é a proposta da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma), que quer incorporar um representante do setor à Câmara de Saúde Suplementar (Camss), um órgão da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). E quer acesso facilitado: sem análise de impacto regulatório nem consulta pública. A agência, por sua vez, já abriu uma das porteiras: seu diretor-presidente, Paulo Roberto Rebello Filho, votou a favor da dispensa da análise, mesmo sob protestos de outros diretores. Há sinais, no entanto, de que a consulta pública também pode ser dispensada.

O setor farmacêutico conta com um apoio estratégico para ocupar espaço na Camss: um de seus principais porta-vozes é justamente um ex-presidente da ANS, Leandro Fonseca – que hoje é membro do conselho e representante de assuntos corporativos da Novartis, um dos maiores conglomerados farmacêuticos do mundo.