Indústria do plástico vai ao STF para tentar reverter aumento de IPI

A Associação Brasileira da Indústria do Plástico (Abiplast) enviou uma carta aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), pedindo que a suspensão da redução da alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de 5% para 3,25% seja reconsiderada. O Supremo suspendeu temporariamente a redução do imposto em função do efeito na Zona Franca de Manaus, mas o setor alega que a participação da indústria de plástico no estado é quase que irrelevante. “São 11.974 empresas transformadoras de plástico no país e apenas 127 estão instaladas no Amazonas, ou seja, a Medida Cautelar expedida impacta na suspensão de uma medida que melhorava o ambiente competitivo para as outras 99% das empresas”, diz José Ricardo Roriz, presidente da Abiplast. A estimativa é que o setor perca 783 milhões de reais em um ano. O julgamento ainda não tem data para acontecer no STF, mas o setor sabe que a suspensão ficará em vigor até lá.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.