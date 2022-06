Indústria de equipamentos médicos se recupera após pior fase da pandemia

Após perder 1,4 bilhão de reais em valor da produção no ano de 2020, uma queda de 10% causada pela prorrogação de cirurgias eletivas na pandemia, a indústria brasileira de equipamentos médicos mais que se recuperou em 2021. Do ano pré-pandemia de 2019 para 2021, o valor da produção, soma das receitas líquida e operacional, cresceu 12%, chegando a 18 bilhões de reais. Os dados foram levantados pela ABIMO (Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos). Segundo a organização, a tendência de retomada dos tratamentos eletivos deve se manter em 2022, indicando que o pior já passou. Paulo Fraccaro, superintendente da associação, diz, no entanto, que é difícil comemorar o resultado por se tratar de uma recuperação de um cenário muito atípico. Ele menciona o fato de estarmos no quarto ministro da Saúde em três anos e meio de governo, o que gera incertezas por parte dos produtores e investidores sobre a continuidade de ações tomadas pelo poder público.

