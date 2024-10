Indústria de cobre catarinense teme aumento de carga tributária

A indústria de cobre de Santa Catarina está apreensiva ante um possível aumento substancial da carga tributária paga pelo setor. O governo estadual, comandado por Jorginho Mello (PL), propôs uma elevação dos tributos que pode chegar a 600%, a depender da aprovação da Assembleia Legislativa do estado. Com isso, os governos de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro já sonham com a migração de parte da indústria de cobre catarinense para seus estados, onde as condições fiscais seriam mais favoráveis.