Índice de Confiança da Shopee mostra brasileiros mais pessimistas

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O índice de Confiança do Consumidor da Shopee mostra que os brasileiros estão mais pessimistas. O estudo, que é realizado mensalmente pela empresa desde julho de 2023, registrou 109 pontos em março, com uma suave queda de um ponto em relação ao mês anterior.

O que chama a atenção nos dados desse período é que os brasileiros entre 45 e 60 anos ficaram mais pessimistas em relação à economia do país. Neste mês, a pontuação ficou em 106,8, apresentando um declínio expressivo de 4,3 pontos, quando comparado a fevereiro. Ao olhar para os jovens com menos de 35 anos, é possível observar uma queda de 1,3 no indicador, saindo de 110,7, em fevereiro, para 109,4, em março.

Os únicos brasileiros que mostraram mais otimismo foram os adultos de 35 a 44 anos, que pontuaram 109,6 nesse último mês, apresentando um leve crescimento de 1,2 pontos.