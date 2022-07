Indicação para Ministério da Economia na Argentina acende alerta

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

Em meio a mais uma crise política e econômica, o presidente da Argentina, Alberto Fernández, fez um aceno que deixa os mercados em alerta. Depois da renúncia de Martín Guzmán do Ministério da Economia, o presidente indicou Silvina Batakis para comandar a pasta. Ministra da Economia da província de Buenos Aires entre 2011 e 2015 na gestão de Daniel Scioli, Batakis é próxima à vice-presidente do país, Cristina Kirchner — e exatamente por isso, o mercado está ressabido com a indicação. A expectativa envolve um aumento de dispêndios públicos para aplacar a pobreza, num país cuja inflação supera os 60% ao ano.

A relação entre Fernández e Cristina é claudicante há tempos e as perspectivas em relação às políticas de Batakis à frente da Economia preocupam. Muito por conta da crescente dúvida a respeito do comprometimento recente de acordo pelo pagamento de dívida de 44 bilhões de dólares junto ao Fundo Monetário Internacional (FMI), como aponta relatório do banco JP Morgan. Consolidado em março, o acordo foi costurado por Guzmán.