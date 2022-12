Incertezas diminuem e bolsa engata semana de ganhos expressivos

VEJA Mercado em vídeo | 23 de dezembro.

A incertezas relacionadas ao futuro governo Lula diminuíram nos últimos dias e a bolsa de valores caminha para encerrar a semana com ganhos expressivos. A aprovação da PEC da Transição foi fundamental para a melhora no humor dos investidores, apesar de a proposta não ser a ideal para o mercado. O anúncio de 15 novos ministros também ajudou a melhorar a previsibilidade entre os gestores. A leitura é de que as nuvens de incertezas começam a se dissipar na Faria Lima, mesmo diante de um cenário que foi duramente repercutido na bolsa. A expressiva valorização do Ibovespa e a queda do dólar comercial na semana de Natal são os assuntos do VEJA Mercado desta sexta-feira, 23.

Siga o Radar Econômico no Twitter