Impulsionado por mercado livre, Grupo Safira registra receita de R$ 160 mi

O Grupo Safira, ecossistema de soluções em energia, registrou uma receita operacional líquida de 159,8 milhões de reais no primeiro trimestre deste ano. A comercialização de energia no mercado livre foi a atividade responsável pela quase totalidade das receitas do grupo no período, resultando em uma receita líquida de 158 milhões de reais. O lucro bruto no período foi de 10,9 milhões de reais. O Ebitda apurado foi de 6,3 milhões de reais.

Considerando o cômputo das despesas gerais, do resultado financeiro e dos impostos correntes e diferidos, o lucro líquido apurado pela Companhia foi positivo em 2,3 milhões de reais no primeiro trimestre de 2024.