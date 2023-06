Impacto do barateamento dos carros deve ser ínfimo para as locadoras

O impacto do programa federal de barateamento dos carros populares deve ter efeito quase que ínfimo para as locadoras. Analistas estimam que os 500 milhões de reais destinados aos incentivos devem resultar no barateamento de algo entre 65 mil e 260 mil automóveis. A expectativa é que o programa não dure mais que três meses. Caso fosse mais robusto e durasse mais tempo, as locadoras teriam a oportunidade de aproveitar o subsídio para acelerar as compras de carros enquanto desaceleram as vendas de usados, pois os preços também devem cair temporariamente. Todavia, isso não deve acontecer. “Destacamos que o limite imposto é pouco material. Mesmo com a improvável suposição de que a Localiza capturaria todo o benefício do programa de 500 milhões, isso representaria um ganho pontual de menos de 1% do valor de mercado”, avaliam os analistas do Credit Suisse.

