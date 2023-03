Hapvida tem dívidas de R$ 7 bilhões e estuda como cobrir rombo

A Hapvida admitiu que busca alternativas de geração de caixa para cobrir as dívidas de 7 bilhões de reais que possui. Em fato relevante divulgado aos acionistas, a empresa afirma que estuda a venda de ativos não essenciais para o negócio e que avalia uma emissão de ações para aumentar seu capital. Uma empresa pode colocar um determinado número novas ações à venda no mercado por um valor mais em conta aos investidores para levantar mais capital. Por volta das 13h, as ações da Hapvida desabavam 19%, cotadas a apenas 2,20 reais cada. “A companhia permanece avaliando eventuais alienações de ativos não relacionados às suas atividades principais e reitera que está constantemente avaliando oportunidades e alternativas para o fortalecimento de sua estrutura de capital junto de sua base acionária, bem como com novos investidores, incluindo a possibilidade de emissão de novas ações em aumento de capital”, escreveu no documento.

No mercado, alguns analistas enxergam a situação financeira da Hapvida com bastante atenção e cautela. Os papéis da empresa já derreteram 55% este ano e o atual cenário macroeconômico não mostra sinais de alívio para a companhia. “O comunicado vem em meio a preocupações do mercado com a situação de caixa da companhia. Após um trimestre de fluxo de caixa livre negativo e prejuízo contábil, a companhia teve aceleração da dívida líquida para 7,1 bilhões. Com isso, o mercado tem levantado preocupações com a posição de caixa da Hapvida”, avaliam os analistas da Genial Investimentos em relatório enviado a clientes.

