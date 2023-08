Deputados prometem vida difícil para Haddad aprovar mudança no Orçamento

Atrás de recursos para o novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está esperançoso com a obtenção de recursos por meio de mudanças propostas pelo governo na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Se depender disso, pode esperar sentado: parlamentares têm jurado que não acrescentam ao texto que baseia o Orçamento mais nada que o governo proponha se a origem do dinheiro não estiver expressa. Deputados vêm dizendo que Haddad não terá vida fácil para aprovar as medidas que elevam a arrecadação no Congresso Nacional.