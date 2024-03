Há risco que Lula tire nome da cartola no BC, diz Alexandre Espirito Santo

VEJA Mercado | 21 de março de 2024.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã desta quinta-feira, 21. O Banco Central lançou recados mais duros ao mercado a respeito da condução da política monetária brasileira. A instituição cortou as taxas de juros em 0,5 ponto percentual e sinalizou somente mais um corte da mesma magnitude. A autarquia afirmou no comunicado que o cenário externo está mais incerto e que alguns núcleos de inflação seguem acima da meta estipulada pela instituição. Importante ressaltar que dados de comércio, serviços e o próprio IPCA surpreenderam o mercado neste início de ano. Nos Estados Unidos, o Fed também reforçou que a atividade econômica do país está aquecida e elevou de 1,4% para 2,1% a projeção de crescimento da economia americana em 2024. Os esperados cortes de juros nos EUA devem demorar mais tempo para acontecer. Diego Gimenes entrevista Alexandre Espirito Santo, economista-chefe da Way Investimentos.

