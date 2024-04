Há oportunidades atrativas fora do Ibovespa, diz Fábio Murad

VEJA Mercado | 11 de abril de 2024.

O Ibovespa amanhece em baixa nesta manhã da quinta-feira, 11. No pregão do dia anterior, o índice registrou baixa significativa de 1,41%, após dados do CPI (Consumer Price Index) nos Estados Unidos mostrarem uma inflação mais alta do que o esperado para março. Nos mês, o índice registrou alta de 0,4%. O núcleo, que desconsidera dados voláteis de energia e alimentos, subiu na mesma magnitude. Depois dos dados, o mercado postergou as expectativas de queda de juros para setembro – até então, a maioria das projeções falava em uma primeira queda em junho. “Essa alta de taxa de juros nos EUA acaba penalizando grande parte dos ativos do Ibovespa, mas a gente vê grandes oportunidades em outros índices, como o de Small Caps”, afirma Fábio Murad, sócio da Ipê Avaliações. O especialista é o convidado desta quinta-feira no VEJA Mercado, apresentado por Camila Barros.

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify

Oferecimento de JHSF