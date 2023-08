Há grande chance do acordo com a União Europeia vir neste ano, diz Alckmin

O vice-presidente Geraldo Alckmin, agora presidente em exercício, com Luiz Inácio Lula da Silva em viagem oficial, comentou a perspectiva para o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, em evento do banco Santander nesta terça-feira, 22. “Há uma grande possibilidade de celebrarmos neste ano o acordo Mercosul-União Europeia”, disse. Segundo o presidente em exercício, o fato de os blocos econômicos serem atualmente presididos por Brasil e Espanha favorece as negociações, pois a Espanha seria um país relativamente pouco protecionista. “Se você não faz acordo, fica para trás, porque outros vão fazer”, complementou.

Em sua fala durante a Conferência Anual do Santander, Alckmin também aproveitou para elencar medidas que considera relevantes para a economia brasileira. Além das reformas estruturantes, a tributária e o arcabouço fiscal, deu destaque à regulamentação do mercado de carbono. Indicou que o arcabouço deve ser votado nesta terça ou quarta-feira e que a regulação do mercado de carbono deve avançar “nas próximas semanas”, enquanto a reforma tributária está sob a responsabilidade do Senado.

Siga o Radar Econômico no Twitter